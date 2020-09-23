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أخبار العالم

السفير الروسي لدي برلين: ألمانيا لا ترغب في التعاون مع موسكو بشأن حادثة نافالني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 دعت السفارة الروسية في برلين، /الأربعاء/ السلطات الألمانية إلى تسليم الأدلة ونتائج الفحوص لفتح تحقيق جنائي بشأن ما حدث مع الناشط والمعارض أليكسي نافالني. 
وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرجي نيتشايف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "إن برلين تطلب من السلطات الروسية إجراء تحقيق في روسيا، حول مزاعم استخدام لمواد كيميائية"، لافتا إلي أن "السلطات الروسية تحتاج إلى عينات من الفحوص التي أجريت في ألمانيا لنافالني حتى يتسنى لها بدء تحقيق جنائي وفقا للقانون، حيث لا يمكننا بدء تحقيق في جريمة بدون أدلة".
وأشار نيتشايف إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الروسية بدأت بالفعل تحقيقا أوليا في الحادث، مضيفا: "فحصوا أشياء كثيرة وتحدثوا مع موظفي الفندق والمستشفى والمطار".
وأكد السفير الروسي أن هناك حاجة إلى أدلة ملموسة لإجراء تحقيق كامل، مشيرا إلى أن "برلين لا ترغب في التعاون مع موسكو بشأن حادثة نافالني".
وأضاف أن روسيا لا تقبل الإنذارات والتهديدات بفرض عقوبات ضدها.

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