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الزراعة تكشف تفاصيل تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال ٣ أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
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هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل تحصين وزارة الزراعة لنصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 3 أيام.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالنسبة التى تقوم بها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى هذا المجال لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض السارية وحتى غير السارية، موضحا أن الهدف منها هو الوقاية وتحصين الحيوانات.

وتابع أن مصر خالية من الحمى القلاعية، ولكن هناك بعض دول الجوار التى يوجد بها هذا المرض، فيتم هذا التطعيم من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية فى البلاد، لافتا إلى أنه يتم عمل حملات تحصين مستمر يقوم بها الأطباء البيطريين.

وأكد أنه تم تكثيف حملات التحصين من مرتين سنويا إلى 3 مرات سنويا، متابعا أن فكرته هو أن تكون معدل المناعة الموجودة لدى الحيوان على مستوى عالى، بحيث أنها تستطيع أن تقاوم الإصابة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان حجم البؤر المصابة كان هناك انخفاض كبير جدا وملحوظ فى حجم البؤر المصابة بمرض الحمى القلاعية، مما يدل على دور وزارة الزراعة أو أى جهة متخصصة فى هذا الشأن دورهم حيوى وهام جدا فى المحافظة على الثروة الحيوانية، حيث أنه بالعام الماضى تم تطعيم ما يقرب من 10 ملايين رأس، وفى هذا العام يتم إستهداف تلك الأرقام.

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