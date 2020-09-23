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حوادث

المشدد 8 سنوات لـ مدير عام شركة وموظف بشركة بيبسي في اتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 8 سنوات لمدير عام شركة للاستيراد والتصدير و موظف بشركة بيبسي كولا مصر في اتهامهم بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنيه من أحد البنوك فرع بيروت.

وجاء منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات عن التهمة الأولى وهي تزوير محررات رسمية والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي استخدام المحررات في الاستيلاء على أموال أحد البنوك.

وكشف قرار الإحالة، قيام كل " نافذ .ا"- 47 سنة - مدير عام شركة كور للاستيراد والتصدير، و "محمود .ع " وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة بيبسي كولا مصر، بدائرة قسم مصر الجديدة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة شركة بيبسي كولا مصر، المنسوب صدورهما للشركة الأخيرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وذلك بان اتفق المتهم الأول مع الثاني علي اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات.

 فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم شركة بيبسي كولا مصر التابع لإدارة الأجور المشتركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

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