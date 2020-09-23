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ثقافة

وزيرة الثقافة: تواصل فعاليات برنامج أهل مصر لدعم قيم الانتماء للوطن

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض تواصل تنفيذ برنامج أهل مصر الهادف إلى تحقيق العدالة الثقافية والعمل على دمج أبناء المناطق والمحافظات الحدودية مع أبناء القاهرة والدلتا . 

 وتابعت أن الفعاليات المتنوعة تشمل تنظيم العديد الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية والمتاحف والمشروعات القومية كان أخرها زيارة المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا الذي يحمل عنوان مختارات من الفن الاوروبى ، مؤكدة تواصل السعي لدعم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبناء مصر وبناء شخصيتهم بشكل سليم .  

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن مشروع أهل مصر نُفذ حتى الآن ثلاثة ملتقيات للدمج الثقافي لـ"الأطفال، الشباب والمرأة" تضمن (9) أسابيع للدمج الثقافي للأطفال في المرحلة العمرية من 12 حتى 15عاما تم خلالها تنظيم (80) جولة للمعالم الأثرية و(312) ورشة فنية و(20) عرضا فنيا استفاد منه (739) طفلا وطفلة.

 وتابع انه بالنسبة لملتقيات الشباب تم تنفيذها في حي الأسمرات وأسوان ومطروح وشارك فيها أبناء محافظات جنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وأسوان النوبة والوادي الجديد واستفاد منها 180 شابا وفتاة.

وأوضح أن ملتقيات المرأة التي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب وتنمية مهارات أبناء المناطق الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية تم تنفيذ 6 ملتقيات بمحافظات البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسوان، أسيوط والوادي الجديد باجمالى 29  فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها (312) سيدة.
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