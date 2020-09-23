فوضى وخسائر جسيمة.. تصرف عنيف من زبونة بمركز تسوق بسبب إجراءات كورونا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظة التي أصيبت فيها سيدة بنوبة غضب مفاجئة وتسببت في حالة فوضى عارمة وخسائر جسيمة أثناء تواجدها في مركز تسوق بمقاطعة "سَري" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، وذلك بعد أن طُلب منها الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال جولتها التسويقية.





وشوهدت هذه السيدة في بداية الفيديو وقد كانت تصرخ في وجه عدد من العاملين قبل أن تبدأ في تحطيم زجاجات نبيذ كانت موضوعة على الأرفف، وغادرت مركز التسوق في نهاية المطاف تاركة وراءها مشهد كارثي









وسجلت كاميرات المراقبة الملحقة بمركز التسوق الواقعة لحظة بلحظة، كما تحدثت إحدى العاملات هناك عن تفاصيل ما حدث في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية، قائلة إن العميلة المثيرة للفوضى أصيبت بنوبة غضب وشرعت في الصراخ عليها وعلى عدد من زملائها وتعاملت معهم بصورة عنيفة كما ألقت عددًا من الأغراض أرضًا.





ولم تكتف بذلك، حيث أنها سرعان ما توجهت إلى القسم المخصص للمشروبات الكحولية وبدأت في إزاحة زجاجات النبيذ من فوق الأرفف والإطاحة بها أرضًا، الأمر الذي تسبب في حالة هلع بين الزبائن وموظفي مركز التسوق، الذين كانوا غير قادرين على السيطرة على العميلة أو تهدئتها على الإطلاق.







