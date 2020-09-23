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رياضة

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يدخل معسكرا مغلقا الليلة قبل مواجهة دجلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:00 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الاثنين، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الثالثة والنصف من مساء الغد بملعب بتروسبورت، بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتي يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والاقتراب الدخول للمربع الذهبى.


ويختتم اليوم، الأربعاء، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة وادى دجلة ، حيث يبحث "الموج الأزرق" على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة على تحقيق مركز متقدم بجدول الدورى العام فى ظل تراجع نتائج المنافسين له، لاسيما وإن سموحة يرغب بشدة فى إنهاء هذا الدورى وهو فى مركز متقدم بجدول البطولة .


وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق قائمة سموحة التى ستسافر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من بتروسبورت استعدادًا للمواجهة الصعبة مع وادى دجلة.

وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات دجلة الأخيرة فى الدورى من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى فريق "الغزلان" والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة.


ونجح أحمد سامى منذ توليه المسئولية فى تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل فى أخرى وحقق فريقه معدل تهديفي عال حيث سجل 7 أهداف فى المباريات الثلاث.


ويحتل سموحة المركز الـ53 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى15 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 37 هدفًا، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.
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