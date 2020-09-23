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سيارات

شاهد.. مرسيدس تقدم شاحنة خارقة موديل 2024

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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قسم السيارات
تسعى دائما عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، عن تطوير طرازاتها المختلفة، وتحتل الشاحنات أيضا نصيبا كبيرا من خطة التطوير الدائم للشركة.

ومن خلال الفيديو التشويقي تعرفنا على الإصدار الجديد من الشاحنة الكهربائية التي تحمل اسم ""eActros LongHaul والتي ستعمل خصيصا لخدمة قطاع النقل، كما تسعى مرسيدس إلى تطوير أنظمة الشحن الخاصة بالمحركات الكهربائية وذلك لاحتلال نصيب كبير في تلك الصناعة والعمل على راحة قائدي تلك الناقلات.

وبالجدير بالذكر أن مرسيدس أطلقت أول شاحنة كهربائية والتي كانت تحمل اسم ""Urban eTruck، الشاحنة تعمل بنظام كهربائي كامل، ومخصصة للقيادة داخل المدن، ويمكنها السير لمساحة 200 كم بشحنة واحدة فقط، ولكن تمتلك الشاحنة 3 بطاريات ليثيوم، والتى يمكن أن يعتمد عليهم قائد الشاحنة للاستفادة بقدر أكبر من الطاقة لتجاوز حد الـ200 كم.

كما زودت بكاميرات في المرايات الجانبية لكشف الطريق أمام السائق، وتحويل الصورة على شاشة البيانات التي تتوسط مقصورة القيادة.

ومنذ إطلاق الشاحنة الكهربائية الأولي تسعى مرسيدس على تقديم أحدث التقنيات في صناعة الشاحنات الكهربائية، والتي ننتظر أن نراها في طرازها القادم ""eActros LongHaul 2024.
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