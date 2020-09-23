إيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية..شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط الإسكندرية ، حملة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار مواصلة حملات التصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف وإزالة جميع المخالفات.





وذكر الحي في بيان اليوم الأربعاء، أنه تلقي إشارة من غرفة العمليات بالمحافظة أمس بشأن وجود أعمال مخالفة بمحل بالعقار الكائن ٧٢ شارع السيد محمد كريم.





أقرأ أيضًا:





وعلى الفور توجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي الى المكان المذكور وتم عمل اللازم بوقف الأعمال المخالفة.





وأضاف البيان أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.



