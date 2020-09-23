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رياضة

في غياب ميسي ورونالدو.. دي بروين ينافس ثنائي بايرن على الأفضل في أوروبا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:21 م
ميسي - دي بروين
ميسي - دي بروين - رونالدو
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2019 - 2020.


وكان بايرن ميونخ الألماني توج بلقب دوري أبطال أوروبا، في نسخته الأخيرة، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة النهائية.


وشهدت القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب في أوروبا، لبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وثنائي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، ومانويل نوير.


بينما غاب عن قائمة الأفضل لهذا العام الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني.


وودع يوفنتوس دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي من دور الـ16، قبل أن يودع برشلونة البطولة بفضيحة أمام بايرن ميونخ بعد إسقاطه بنتيجة 8-2 في دور ربع النهائي.


ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن اسم الأفضل، خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 1 أكتوبر الشهر المقبل.

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