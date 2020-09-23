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أخبار العالم

مناورات مشتركة روسية بيلاروسية لحماية المجال الجوي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفذ الجيشان البيلاروسي والروسي مناورات للتدريب على حماية حدود المجال الجوي، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المناورات المشتركة "الأخوّة السلافية - 2020" .

وذكر بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم /الأربعاء/ أن : " المرحلة الثانية من المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الأخوة السلافية – 2020" ما زالت مستمرة.. وفي إطارها، يجري التدريب على حماية حدود المجال الجوي لدولة الاتحاد".

وانطلقت المرحلة الثانية من مناورات "الأخوة السلافية - 2020" التعبوية - التكتيكية في بيلاروسيا يوم /الثلاثاء/.. وتهدف لإظهار الاستعداد لصد العدوان ضد دولة الاتحاد وضمان وحدة أراضي بيلاروسيا.

وقد قام عسكريو الجيشين خلال المرحلة الأولى من المناورات، بالتدريب على تنفيذ المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك في ميدان التدريب في مدينة بريست.

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