تعبر عن الهوية المصرية.. الغضبان: منطقة ساحة مصر ستكون واجهة بورسعيد الحضارية

استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد المخطط التفصيلى لمنطقة ساحة مصر بحى الشرق، والأعمال الهندسية والفنية والتجميلية التى ستشهدها المنطقة فى إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها المنطقة حاليا.





وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، ودكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، ودكتور محمد الغندور استشارى المشروع ، وعدد من اساتذة التخطيط العمرانى، والفنانين والمهندسين المسؤولين عن مشروع تطوير ساحة مصر .













وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم قصير يوضح التصور والتصميم الخاص بمنطقة ساحة مصر فى ثوبها الجديد وكذلك تصور تمثال الفلاحة المصرية وتصميمه ، ومقترح المرحلة الأولى من تطوير ساحة مصر بالتوازى مع أعمال تطوير حديقة التاريخ ، لتمثل المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد .





وناقش المحافظ مع الحضور كافة الآراء والمقترحات بما يساهم فى تصميم المنطقة على أعلى مستوى ، مؤكدا أن موقع ساحة مصر فى مدخل قناة السويس يتطلب تنفيذ أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر و تاريخ حفر قناة السويس ، هذا إلى جانب وضع تمثال الفلاحة المصرية والذى يعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس ، و يعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة ، مشيرا الى أنه تم الاستعانة بشركة عالمية وخبراء وفنانين لتنفيذ العمل على أعلى طراز كونه يمثل الدولة المصرية بأكملها .





وأكد محافظ بورسعيد ان سيتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء فى كافة الأعمال الإنشائية بساحة مصر، لافتا لأهمية الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة ، وتنفيذ عمل فنى مميز وملتقى ترفيهى سياحى يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها .



