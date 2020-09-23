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أخبار البلد

الوزراء يرسل خطابه إلى المالية بشأن «القيمة المضافة» لنقيب المحامين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:02 م
نقيب المحامين رجائى
نقيب المحامين رجائى عطية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، وزير المالية الدكتور محمد معيط، لدراسة الطلب المقدم من نقيب المحامين رجائي عطية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بالموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.

وعنون مجلس الوزراء الخطاب المرسل لوزير المالية بـ «هام وعاجل»، كما نص على: «صورة مبلغة / رجائي عطية  نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة».

يشار إلى أن النقيب العام كشف عن الخطاب ظهر أمس الثلاثاء، أثناء كلمته إلى الجمعية العمومية عبر بث مباشر من خلال صفحة موقع النقابة على «فيسبوك»، أذيع من مكتبه بالنقابة العامة بشارع رمسيس.

يذكر أن أقام محمد عبد الغفار الروبي، المحامى دعوي مستعجلة  أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ وإلغاء البروتوكول المبرم بين نقيب المحامين ووزارتي العدل والمالية، بشأن إلزام المحامين والمحاميات بالتسجبل بضرائب القيمة المضافة وتقديم إقرارات شهرية.  

وأكدت الدعوى، أن تنفيذ هذا البروتوكول من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة بالطالب وجموع المحامين لا يمكن تداركها ويعرضهم لسيف العقوبات الواردة بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الذي صدر ولائحته بالمخالفة للدستور والقانون. 
الوزراء يرسل خطابه إلى المالية بشأن «القيمة المضافة» لنقيب المحامين
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