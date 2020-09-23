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أخبار العالم

نشوب حريق في أحد المخابز بدمشق.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:55 م
نشوب حريق في أحد
نشوب حريق في أحد المخابز بدمشق
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شيماء مصطفى
اندلع حريق في أحد المخابز الرئيسية في منطقة المزة، التي تقع في العاصمة السورية دمشق.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الحريق بسيط، ونشب في حراقات المخبز الآلي بمنطقة المزة فيلات محصور في بيت النار.


وأوضحت أن عناصر الإطفاء تتعامل معه، ولا يوجد إصابات بين عمال المخبز.

فيما قال مدير فرع السورية للمخابز بدمشق نائل اسمندر إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في بيت النار بالفرن الآلي بشكل كامل دون أي إصابات بين العمال.

وأشار اسمندر إلى أن الأضرار محصورة بحرق بيت النار وقشاط سير الخبز، فيما نشرت الوكالة السورية مقطع فيديو يوضح تصاعد الدخان جراء الحريق.
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