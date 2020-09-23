AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

100 مليون دولار لـ كورونا من السعودية.. تفاصيل يكشفها الملك سلمان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:33 م
سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، العاهل السعودي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، إن المملكة قدمت 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن تلك الأزمة أظهرت الدول وامكانياتها ودورها في الإقليم من حيث الريادة والوقوف بجانب الدول الأشقاء وغير الأشقاء.

وتابع سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،  أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها 81 دولة.

ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وقال العاهل السعودي، إن المملكة اختارت طريقًا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائدًا ومجتمعها متفاعلًا مع محيطه، مساهمًا بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديوان الملكي: العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية

لحظة خروج العاهل السعودي من المستشفى.. شاهد

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب

البيت الأبيض: ترامب حث العاهل السعودي على التفاوض لحل الأزمة الخليجية

العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بـ رئيس الوزراء البريطاني

السعودية تدعم الأمم المتحدة بـ 100 مليون دولار.. والبرلمان العربي يعلق

ترشيحاتنا

أسعار جيب 2020 في مصر

بشائر الخير.. انخفاض سعر الأرز في الأسواق

"معجزة".. شاب ابتلع "موبايل" لمدة 7 أشهر والطبيب نجح في استخراجه دون إصابته بأذى

الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

المطرب عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الالتزام بمبادرة القاهرة.. العربية: مصر وحدت وجهات النظر بين حفتر وعقيلة صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور

الصباح ومعرض السينما ونشرة مينا فيلم.. قصص 6 مجلات فنية صدرت في بدايات السينما المصرية

بـ صورة من البانيو.. رامز أمير يكشف فوائد الثلج للجسم