100 مليون دولار لـ كورونا من السعودية.. تفاصيل يكشفها الملك سلمان

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، إن المملكة قدمت 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن تلك الأزمة أظهرت الدول وامكانياتها ودورها في الإقليم من حيث الريادة والوقوف بجانب الدول الأشقاء وغير الأشقاء.





وتابع سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها 81 دولة.





ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.





وقال العاهل السعودي، إن المملكة اختارت طريقًا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائدًا ومجتمعها متفاعلًا مع محيطه، مساهمًا بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها.



