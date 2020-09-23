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فن

زمن الفن الجميل.. نجوم الأوبرا بقيادة سليم سحاب على المسرح الكبير

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

مختارات من اعمال زمن الفن الجميل التي ابدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.


 ويشارك  نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان ، احمد عفت وعازف الكمان مصطفي عبد النبي خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة ٢٥ سبتمبر علي المسرح الكبير.


كما يقدم عدد من المعزوفات والأغاني منها معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الايام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي ، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي ، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك ايه لـ كمال الطويل ، جبار - الاسمراني لمحمد الموجي.


 الى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.


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