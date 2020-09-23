AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة عودة حسام غالي لـ الأهلي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:20 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة حقيقة عودة حسام غالي مدير الكرة بالجونة للعمل داخل القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لــ«صدي البلد» إن علاقة حسام غالي بمسئولي الأهلي جيدة والخلافات انتهت وذابت في ظل الارتباط الوثيق بين الكباتينو مع أعضاء المجلس.

وأضاف المصدر أن الأهلي لم يعرض علي حسام غالي العمل داخل الأهلي طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأخير يركز في تجربته مع الجونة حتي نهاية الموسم.

وأوضح أن حسام غالي أحد كوادر الأهلي المهمة لكن في الوقت الحالي هو موجود في تجربته مع الجونة ومسئولين القلعة الحمراء يحترمون ذلك.

وكشف المصدر أن حسام غالي ابن للأهلي وإذا أراد العمل خلال أي وقت ليس في حاجة إلي أذن بل الباب مفتوح طوال الوقت.

وشدّد المصدر على أن لجنة التخطيط جددت الثقة في سيد عبدالحفيظ للاستمرار في منصبه كمدير للكرة ودعمًا له في الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام غالي يظهر في التتش الثلاثاء بعد 589 يومًا من الغياب عن الأهلي

شاهد.. أمير توفيق يرد على تفاوض الأهلي مع موليكا

حسام غالي مصمم.. مفاجأة «الكابيتانو» يرفض حضور مباراة الأهلي والجونة بالتتش

حسام غالي: الأهلي بيتي.. ولم يمنعني أحد من دخوله طوال حياتي

محمد نجيب: حسام غالي سبب انتقالي للجونة.. وفضلت الأهلي عن الزمالك

ميدو: الأهلي يفكر في عودة حسام غالي الموسم المقبل

ترشيحاتنا

تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

دولة عربية تهدد موظفيها بسبب كورونا

سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

عمر كمال لمهاجميه: أنا جامعي زيكم لكن غير تقليدي

ملف الأجانب.. الأهلي يبدأ تحركاته للتخلص من هذا الثنائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرين سريع للتخلص من الكرش

بـ هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور