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فن

نوال الزغبي توجه رسالة لـ متابعيها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:33 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

خطفت نوال الزغبي الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها. 

وعلقت  نوال الزغبي على الصورة قائلة: "كن حقيقيا لان الحقيقي نادر المزيف في كل مكان". 

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.



وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. 

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