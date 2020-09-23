رغم جائحة كورونا.. جامعة المنوفية تستعد لمؤتمر «مبدعون» في أكتوبر المقبل

اجتمع الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة باللجنة المنظمة للمؤتمر الأول لقطاع خدمة المجتمع تحت عنوان "التوجهات المستقبلية للتعايش مع كورونا كوفيد 19" برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبدالرحمن الباجوري المقرر انعقاده في الرابع والخامس من اكتوبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالإدارة العامة للجامعة.





رصد الباجوري أهم محاور وأهداف المؤتمر الذي يناقش عددًا كبيرًا من الأبحاث المقدمة حول دراسة تطوير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا والتعرف علي الجديد عن الفيروس وطرق مواجهتها مع دراسة التحديات والذآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للجائحة ورصد التغيرات المرتقبة علي العملية التعليمية.





وشدد الباجوري علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال المؤتمر وتنظيم الدخول والخروج بما يمنع التزاحم مع وضع الخطوط العريضة لتنظيم فعاليات المؤتمر ونقله من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل المختلفة.



