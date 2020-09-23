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ديني

هل يجوز شرعًا التبرؤ من الأخ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:56 م
هل يجوز شرعًا التبرؤ
هل يجوز شرعًا التبرؤ من الأخ
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محمود ضاحي
هل يجوز شرعًا التبرؤ من الأخ.. سؤال ورد للشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

أوضح عضو مركز الأزهر خلال لقائه مع صدى البلد، أن صلة الأرحام أمر مرغب والنبي قال  لايدخل الجنة قاطع رحم .

وأضاف: لو كان من صلة الرحم أذى بذلك ستأخذ ثوابا أكبر، حاول أن تستمر على الصلة وتبتعد بالقدر الذي يبعد عنك الضرر لكن لا تقطع ولا تتبرأ .

وأضاف الشيخ أحمد عبدالحليم أن صلة الرحم ليس شرطا بالزيارة وإنما يمكن بالتواصل الهاتفي أو بالرسالة.


قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل». 

وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم. 

وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.

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