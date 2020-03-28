صلة الرحم في الإسلام .. فوائدها وأفضل طرق إتمامها

صلة الرحم في الإسلام .. ناشد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحد الأشخاص يسأل عن حكم الشرع في قاطع رحمه وهو يحرص على صلتها، قائلا له : "صل رحمك قدر المستطاع من خلال الرسائل أو المكالمات الهاتفية فالنبي يقول "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" و صلة الرحم من الأوامر الدينية".









حكم قطع صلة الرحم منعا للمشاكل

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».





وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.





وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.





وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.





هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم؟

وقال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن المرأة التي يأمرها زوجها بأن تهجر أمه ولا تكلمها، لا بأس في أن تطيع أمره وتقاطع حماتها.





وأوضح«فخر»، ردًا على سؤال: هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم ؟أنه لا يجوز للمرأة أن تطيع أمر زوجها إذا أمرها بهجر أمها هي، معللًا ذلك بأن ما بين المرأة وأمها رحم مأمورة بوصلها، مؤكدًا أن صلة الرحم لا يجوز قطعها أبدًا.









كيفية صلة الرحم

١- تبادل الزيارات.

٢- مشاركة الأفراح والأحزان.

٣- ردّ الأذى والسوء عنهم.

٤-تفقّد أحوالهم.

٥- إصلاح ذات بينهم عند وقوع المشاحنات والخصامات والبغضاء.

٦- احترام الكبير والعطف على الصغير.

٧- مساعدتهم ماديًّا ومعنويًّا.





فوائد صلة الرحم

١- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.

٢- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.

٣- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.

٤- زيادة للرزق.

٥- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.

٦- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.

٧- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.



