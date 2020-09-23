مصطفى بكري عن حرية الرأي والصحافة: كل مرحلة ولها ظروفها

علق النائب مصطفى بكر ي، عضو مجلس النواب، على الإعلام والصحافة في الخمس سنوات الماضية، قائلًا: "كل مرحلة انتقالية ولها ظروفها وقد تتخذ الدولة المصرية قرارات نراها كصحفيين عصف بالحريات، ولكن طبيعة المرحلة والتحديات فى الداخل أو الخارج؛ ربما تجعل الدولة تتدخل بين الحين والآخر".





وأضاف " بكري "، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أنه رأى مذيعين يتطاولون بشكل غير عادي على القيادة السياسية، وأيضًا مذيعين يشككون فى مؤسسات الدولة المصرية وهذا لا يجوز على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان ينادي بوجود حرية الرأي والرأي الآخر.





وتابع: "أرحب بالرأي والرأي الأخر ولكن أرفض التشكيك في مؤسسات الدولة ومؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن الآن هناك انفتاح للرأي وعودة الطيور الصحفية والإعلامية المهاجرة، منوهًا بأن مفهوم الرأي الآخر أن يكون لديك وجهة نظر في كل سياسات الدولة المصرية.



