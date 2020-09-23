أخبار التوك شو| رسالة نارية من والدة الهارب محمد علي لنجلها الخائن.. أحمد موسى يطلق هاشتاج كلاب تميم.. منتدى غاز المتوسط فكرة أطلقها السيسي نهاية 2013

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأم محمد علي المقاول الهارب.
وقالت أم محمد علي، موجهة رسالة لنجلها :"قبل ما تركب الطيارة وتروح وتيجي اعرف ان دعوة من أمك تطيرك وخليك فاكر أي حاجة بتحصلك مني أنا".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب أن يتم العمل على محاسبة الدول التى تعمد خرق القانون الدولى والاستهانة بالقرارات التي تخص مجلس الامن، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب للتصدى لهذا الوباء الفتاك.
وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أنه من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى حماية حفنة من الدول التي ترعى الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية التي تسهل نقل الإرهابيين لمناطق الصراع بليبيا وسوريا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياهُه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح خلال كلمته التى ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى التاسع والعشرين من يونيو الماضي، خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر لحفاظها على السلم والأمن الدوليين.
أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج كلاب تميم، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء المصريين للمشاركة في هذا الهاشتاج، متابعا أن مذيعي قناة الجزيرة واتباع الارهاب بيقولوا كلام غير صحيح على الإطلاق وانتم كلاب تميم".
أكد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننى أقدم التحية لكل الشباب الذين التحقوا بالمبادرة، مؤكدا أن من تخرج حتى الأن 5100 شاب ويعمل 34 ألف شاب بمبادرة "مستقبلنا رقمي".
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه ان الدولة تتحمل تكلفة المبادرة بأكثر من 300 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الدولة تقدم الدورات التدريبية بالمجان.
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر تنخفض فى الفترة الأخيرة، ولم تحدث انتكاسة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد علي، أن هناك بعض دول العالم حدث بها انتكاسة وارتفعت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا، وذلك بعد أن انخفضت.
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لوالد محمد علي المقاول الهارب.
وقال والد محمد علي، إنه :"انا جالي طب من نيابة الحلمية بتسوية حاجات ابراهيم وانا في مأزق غير عادي ولازم الفلوس تتدفع دلوقتي، وانت متخلي عني ورافع ايدك عني".
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن مصر أحرزت هدفا عالميا على طريقة اللاعب الدولي نيونيل ميسي واللاعب الدولي محمد صلاح.
وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر قطعت الفرصة على أي أحد يمكن أن يتدخل معنا في هذا الأمر.
كد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، نحن الآن فى موسم الفيضان، موضحا أن هذا الموسم يبدأ فى مصر من 1 أغسطس ويستمر ثلاثة شهور تصل إلى نهاية أكتوبر.
وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الفيضان حتى هذه اللحظة فوق المعدلات المتوسطة وهو شئ جيد، ولكننا نسعى إلى الحفاظ على منشأت السد العالي.
عرضت قناة العربية فيديو للحكم علي سما المصري بالسجن لعامين .
وأضاف الفيديو أن الحكم اعتبره ناشطون أنه عبرة لكل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خصوصا الفنانات الاتي يستخدمن أجسادهن للشهرة وتحقيق المكاسب .
قال الدكتور أحمد شولح،الجراح بمستشفى بنها الجامعى، إن المريض الذى ابتلع موبايل وظل في معدته مدة 7 شهور، بحالة صحية جيدة الآن بعد إجراء عملية ناجحة له أسفرت عن استخراج الموبايل، وتابع:"حظه حلو أن البطارية بتاعت الموبايل لم تتفاعل داخل معدته لأن ده كان سيؤدى إلى تسممه ثم موته..ودى أول مرة أشوف حد بالع حاجة ضخمة كدا".
وأضاف "شولح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما أجرى إشاعة للمريض أوضحت أن هناك شيء غريب بالفعل في معدته، موضحًا أنه عندما تحدث معه قال له المريض إنه دخل في تحدى مع بعض أصدقائه على ابتلاع الموبايل، وتابع:" عندما استخرجنا الموبايل كان مغلف الأمر الذى استدعى تدخل الشرطة في فك هذا الغلاف للتأكد مما يحتويه، وبالفعل طلع موبايل صغير..والحمد الله العيان حالته مستقرة".
أشاد حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، بمنتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا أنها فكرة مصرية جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلقها في نهاية 2013.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم العمل من الوزارة على التوجيه حتى يتم تحويله لمنظمة دولية.