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أصل الحكاية

تعرف على أصل ومعنى شعار شركة بيجو الشهيرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف

هناك العديد من الشركات العالمية للسيارات، وكل منها يحمل شعار له معنى ومدلول وليس فى المطلق، واليوم نتعرف عى حكاية شعار شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات .


كانت شركة بيجو فى بداية الأمر تصنع مطاحن للبن والفلفل والملح منذ عام 1810 وحتى 1842 ، ثم بعد ذلك بدأت فى تصنيع دراجات بخارية فى اواخر القرن التاسع عشر ، ثم بعد ذلك تحولت الى صناعة السيارات عام 1898 .


ويقع مقر الشركة بمدينة باريس بفرنسا، وتعتبر شركة بيجو هى ثانى أكبر شركة لتصنيع السيارات فى أوروبا بعد شركة فولكس فاجن، وجاء شعار بيجو من خلال الفنان بارتولدي الذى نحت تمثال الحرية بأمريكا، ثم نحت تمثال أسد بمدينة بلفورت في فرنسا.


والشعار يدل على قوة السيارة وأن بيجو هى ملكة السيارات الفرنسية، إضافة إلى أن الشركة ترعى فريق سوشو لكرة القدم الذي تأسس عام 1928 من قبل إحدى أفراد عائلة بيجو، وشعار الفريق هو نفس شعار الأسد.


و كانت شركة بيجو سيتروين فى الأصل شركتين منفصلتين إلى أن قامت شركة بيجو بالاستحواذ على 38.2% من شركة سيتروين وذلك عام 1974، وبحلول عام  1976 زادت النسبة لتصل إلى 89.95% ، فأدى ذلك لزيادة أسهم شركة بيجو وتكونت مجموعة "بيجو سيتروين".


تعرف على أصل ومعنى شعار شركة بيجو الشهيرة
تعرف على أصل ومعنى شعار شركة بيجو الشهيرة
تعرف على أصل ومعنى شعار شركة بيجو الشهيرة
تعرف على أصل ومعنى شعار شركة بيجو الشهيرة
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