نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل: حالة الأطفال في قطاع غزة تزداد تدهورا

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أكد نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل فيليب جافي أن حالة الأطفال في قطاع غزة تزداد تدهورا.

وقال جافي - في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الخميس - إن 40 ألف طفل في غزة يعانون صدمات كبيرة بسبب تداعيات الحرب.

وأوضح جافي أن لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل أصدرت تقريرا عن الأطفال في قطاع غزة يكشف عن تجاوزات وانتهاكات كبيرة بحقهم، لافتا إلى أن ثلث القنابل في قطاع غزة لم ينفجر بعد ونحذر من تداعياتها الخطيرة على الأطفال.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في قطاع غزة سيئ ولا يساعد على تقديم الخدمات للأطفال.