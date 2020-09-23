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رياضة

الأهلي يتقدم على طلائع الجيش في كأس مصر للكرة الطائرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انهي  الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الشوط الأول من مواجهته مع نظيره بطلائع الجيش متقدما علي فريق الطلائع بنتيجة ٢٥-١٧ في نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي  بالكأس وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.

ويخوض  الأهلي المبارة بطموحات كبيرة في  تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي  للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.

كان فريق الطائرة رجال بالأهلي نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية  ومواصلة مسيرة البطولات.
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