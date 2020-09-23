بالأسماء.. إنهاء خدمة 3 أئمة بالأوقاف فى الدقهلية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء خدمة كل من هاني السيد معوض محمد عبد العال إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية محسن محمد أحمد عبيد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية سامي عبد الواحد علي محمد مفتش مساجد بأوقاف الدقهلية .





يأتي ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم .





وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



