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أخبار البلد

دعم صندوق التكافل أهم قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريين اليوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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محمد غالى
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين الجلسة العادية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر والثانية للمجلس الجديد.

أوضح الدكتور خالد سليم  -النقيب العام للاطباء البيطريين -  ان أهم القرارات التى تم اتخذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالاضافة الى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية فى شأن الدعم المالى للسادة الزملاء اعضاء النقابة.

صرح سليم انه تم عرض أخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات السادة الزملاء المحالين للمعاش،  وتم عرض خطط مقررى اللجان المختلفة بالنقابة واقرارها من قبل المجلس.
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