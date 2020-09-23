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مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:29 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 1.362 مليون طلب التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن فى مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القاهرة تصدرت المحافظات الأكثر طلبات تصالح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 5 آلاف طلب.

ولفت إلى أن محافظة المنوفية تصدرت المحافظات التى بها حالات تصالح ، يليها البحيرة، والقليوبية الدقهلية وأوضح أنه بالنسبة للمتحصلات فقد احتلت القاهرة المركز الأول، لأن هناك 930 مليون جنيه تم تحصيلها من المواطنين.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية خفضت قيمة التصالح بنسبة 40%، ومعظم المحافظات قامت بعمل تخفيضات وكشف أن التعليمات حتى الآن تؤكد أن آخر موعد للتصالح 30 سبتمبر، ولم تصدر أى تعليمات بمد فترة التصالح.

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