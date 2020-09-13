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أخبار البلد

الزراعيين: يمكن تجنب الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى ماتم الاعتداء عليه من الأراضي الزراعية منذ الثمانينات وحتى الآن 400 ألف فدان وهذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات لإنشاء بنية تحتية لأراضى زراعية جديدة .

وأضاف " خليفة" فى تصريحات ل " صدى البلد" ، أن توقف الاعتداء على الأراضي الزراعية أصبحت ضرورة حتمية خاصة فى ظل الزيادة السكانية ، وبالتالى اتخذت القيادة السياسية عدة اجراءات لمنع التعدى على الأراضي الزراعية ، وأصبح غير مقبول التعدى على شبر واحد من الأراضي الزراعية .

وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أن الدولة تقوم بتوفير مساكن لأهالينا بالريف بدلا مما سيتم إعادته منهم للدولة مع توصيل المرافق لهم ، مشددا على أهمية الجدية في ملاحقة أي تعديات ومنعها في مهدها بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح أنه يمكن منع الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية من خلال التوعية لأهالينا بالريف بأهمية الأراضي الزراعية لهم وللأجيال القادمة وهذا ماستقوم به وسائل الإعلام ، مناشدا الجمعيات الأهلية بتوعية الجميع خاصة فى القرى والأرياف .

ونوه إلي أن إعلان الرئيس ومجلس الوزراء موقفهما من التعديات بنثابة ضوء أخضر لكل الأجهزة الحكومية لإطلاق حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأن هذا الموقف يعني أن التعدي من اليوم هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه مع تنفيذ آليات عاجلة تضمن كفاءة الرقابة علي أية مخالفات لحماية الأمن الغذائي واستقرار المجتمع المصري.  
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