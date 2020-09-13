اعتداء صارخ.. الزراعة تكشف حجم التعديات على الأراضى منذ 40 عاما

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ، إن الثروة الزراعية عصب الاقتصاد القومى.





وأوضح "عيسى" خلال لقاء خاص ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن حالات الإعتداء على الأراضى الزراعية منذ 40 سنة مضت وحتى الآن بلغت 2 مليون حالة تعد.





وأكد أن التعدى على الأراضى الزراعية خط أحمر وإرهاب على قوت الشعب المصرى وجريمة فى حق الأجيال القادمة.





وأشار إلى أن الأرض الزراعية المصرية من أجود الأنواع فى العالم والتى ترسبت على مدار السنوات الماضية من الطمى مع فيضان النيل قبل بناء السد العالى.





وتابع، أن الأراضى الزراعية متوفر لها كافة مقومات الزراعة من صرف، رى، وتسويق.