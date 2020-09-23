بالأحمر.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بجلسة تصوير جريئة

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها جلسة تصوير جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وخطفت سمية الخشاب الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان كت طويل باللون الأحمر الناري من الحرير، ومكشوف من الأسفل، يتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها، واختارت عليه حذاء باللون الأسود.
وتركت سمية الخشاب خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، مع رفع الخصلات الأمامية إلى الأعلى لتبرز من جمال إطلالتها.
فيما اختارت سمية الخشاب ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الناعم، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.
وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وظهرت مرتيدة قرطين ناعمين باللون الأسود، مع خاتم أنيق باللون الفضي.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..