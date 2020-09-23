بالأحمر.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بجلسة تصوير جريئة

شاركت الفنانة

سمية الخشاب

متابعيها جلسة تصوير جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إ

نستجرام

، وقد ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



