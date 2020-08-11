فستان ملفت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار على البحر

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي |إ نستجرام ، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.





وخطفت سمية الخشاب الانظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوش الورد المبهجة و الملونة التى منحتها إطلالة شبابية أنيقة.





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وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وظهرت حافية القدمين، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





كما بدت سمية الخشاب بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، وارتدت نظارة شمس ذات إطار أسود متناسقة مع وجهها، كما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



