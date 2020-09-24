أسعار الذهب اليوم الخميس 24-9-2020

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور