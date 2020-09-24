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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 24-9-2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020، وفقا لموقع egypt gold price.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مابين 818 و 820 جنيها .


وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالى: 

بلغ عيار 24 الأغلى سعرا ما بين 935 و 937 جنيها للجرام.


و سجل عيار 21 ما بين 818 و 820 جنيها للجرام.

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 وتراوح عيار 18 مابين 701 و 703 جنيهات للجرام.


وسجل سعر الجنيه الذهب 6560 جنيها .


وسجل السعر العالمى للذهب 1862 دولارا للأوقية .


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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