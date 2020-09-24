ميدو: الأندية في مصر لا تستهدف الاستقرار الفني

انتقد أحمد حسام ميدو، الأندية المصرية؛ بسبب عدم وجود استقرار فني، وتغيير عدد كبير من المدربين.





وقال ميدو ، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأندية في مصر لا تمتلك مشاريع محددة؛ لذلك لا تستهدف الاستقرار الفني ، ويقومون بتغيير عدد كبير من المدربين".





وختم حديثه : "المدربون الأجانب حاليا لا يفضلون التواجد في مصر؛ بسبب عدم الاستقرار الفني ، باستثناء دجلة والمقاولون ، فلا يوجد نادٍ يريد أن يقوم بمشروع رياضي".





وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء.



