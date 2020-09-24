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أخبار العالم

البرازيل.. ارتفاع قياسي لإصابات ووفيات كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 33281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و869 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و624 ألفا و885 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 138 ألفا و977 شخصا.

يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم.

 وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالميا.

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