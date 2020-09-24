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فن

الدنيا مولعة.. رد جديد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:33 ص
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
رد الفنان أحمد الفيشاوي، مجددا على الفنان محمد رمضان ليشعل الخلاف من جديد والذى نشب بينهما منذ ايام قليلة خاصة بعد اعلان الاول عن تقديمه أغنية بعنوان "نمبر 2". 

وقال أحمد الفيشاوي، أثناء لقائه ببرنامج "et بالعربي"، "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا، أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش، فواضح إن الوقت فعلا بيجري منه تيك توك تيك توك".

وكان وجه أحمد الفيشاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، رسالةً إلى محمد رمضان داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنيته "نمبر 2"، حيث نشر مجموعة من الصور. 

وكتب أحمد الفيشاوي، معلقًا على الصور، "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر 1).. الدنيا مولعة".

وكان اشتعل الخلاف بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان بعد أن أعلن الأول تقديم أغنية بعنوان "نمبر 2"؛ وهو الأمر الذى اعتبره رمضان سخرية منه، وتبعه برد قوي عبر حسابه على انستجرام؛ بعد أن أعلن أغنيته الجديد "الدبابة" التى وجه فيها رسالة إلى الفيشاوى، وهى "مع اعتذارى الفيشاوى آخره صورة". 

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