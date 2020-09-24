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فن

رامي جمال لجمهوره: «قربت أهدى».. وزوجته تمازحه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
رنا اشرف
نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي جمال في الصورة جالسا هادئا على الأريكة، وكتب معلقا "قربت اهدي".


ومازحته زوجته معلقة على الصورة "عرفت بقى بنزلك صور وحشة ليه علشان قمر الكتير دى" ورد عليها قائلا: "ده غزل عفيف".

ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهور رامي جمال وكانت أبرز تعليقاتهم : "طيب الحمد لله مش هنسقف ولا اي"، "برنس والله برنس"، "مالك بس يا رامي فيك ايه"، "احلي مطرب في مصر".

من ناحية أخري كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.


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قربت اهدي 🤨🤪

A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic) on


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