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أخبار العالم

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل.. بشروط

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية توصلت مع السودان إلى اتفاق يتضمن حذف اسم الخرطوم من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيرةً إلى أنه قد يتم الإعلان عنه في غضون أيام، إضافةً إلى اتفاق مبدئي على دور تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل في إرساء السلام في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة قولها، "الخرطوم رهنت موقفها من التطبيع بإيفاء مطالبها التي تتضمن أيضًا تقديم حزمة مساعدات مالية، وتسهيل حصولها على قروض من المؤسسات المالية الدولية".

وأضافت أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بدعم أمريكي للسودان قدره 7 مليارات دولار، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية".

وتابعت المصادر "السودان وافق مبدئيًا على تطبيع علاقته مع إسرائيل، مشترطًا تنفيذ حزمة المطالب التي تقدم بها للفريق الأمريكي في مباحثات أبوظبي الرفيعة المستوى التي استمرت ثلاثة أيام".

وأوضحت المصادر أن الفريق الأمريكي أجرى خلال جولات المباحثات أكثر من اتصال بكل من الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.

وفي الخرطوم، ينتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعًا مشتركًا بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خصوصًا مسألة التطبيع مع إسرائيل.

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