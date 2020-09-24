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تطوير العشوائيات: الانتهاء من تطوير الأماكن غير الآمنة والعشوائية 2021 ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
خالد صديق، رئيس
خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات
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إسراء صبري
قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات الجديدة، إضافةً إلى متابعة عجلة العمل والتدفق المالي الخاص بالمشروعات، موضحا أن "مدبولي" قرر أن يكون هناك تدفق مالى بمقدار 400 مليون جنيه شهريا حتى تستمر عجلة الإنتاج. 
 
وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الاجتماع شمل كيفية خلق مشروعات بالعواصم المختلفة على غرار مشروع الأسمرات، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرأ إلى كيفية إيجاد الأماكن في عواصم المحافظات من أجل إنشاء مثل هذه المشروعات، حيث يعد ذلك طموحا فى تحسين الرؤية البصرية العمرانية لمصر.

وأكد أن عواصم المحافظات هي الأقدم، فكيف أعيد تجديد قديمها من جديد، وذلك مثل ما حدث مع مشروع روضة السيدة الذى كان أسوأ بقعة فى السيدة زينب، والذي أصبح الآن الأجمل بالحي، وسيكون هناك "روضة السيدة 2" بمنطقة الطيبى، وروضة السيدة 3 و4 و5، حتى تشهد منطقة السيدة التطوير العمرانى بأكملها
 
وأضاف أن المناطق العشوائية لها عدة تصنيفات، هي "غير الآمنة، وغير المخططة، وأسواق عشوائية"، وفيما يخص الأماكن غير الآمنة فأكد أنه سيتم الانتهاء منها بنهاية 2020، فيما عدا بعض المشروعات الصغيرة التى ستمتد إلى 2021، مثل مشروع مثلث ماسبيرو.
 
وأشار إلى أن هناك مشروعات تطوير عمرانى جديدة، مثل مشروع "حدائق الأهرام"، و"حدائق أكتوبر"، ومشروع "العبور الجديدة"، ومشروع "15 مايو"، جميعها سينتهى العمل بها فى منتصف 2021. 

وتابع: تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ستكلف الدولة 38 مليار جنيه، وغير المخطط 318 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وبالفعل انتهى ما يقرب من 53 منطقة غير مخططة، معقبا "هناك معايير عمل عالمية قمنا بالعمل عليها من أجل أن تتمشى مع المعايير".

ونوه بأن كل مشروع لديه خطط وخصائص مختلفة عن غيره تماما، وفيما يخص مشروع مثلث ماسبيرو فأكد على أن العائلات ستبدأ في العودة إلى أماكنهم مرة أخرى.
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