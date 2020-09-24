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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:27 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
اعتبر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ينظمان مؤامرة ضد القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ينظمان مؤامرة ضد نادي الزمالك".

وتابع " الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا حتى يحدث ضدنا تلك المؤامرات على مدار الموسم".

وأشار مرتضي منصور إلى خصم نقاط من نادي الزمالك، إضافة إلي إيقاف شيكابالا واندلاع العديد من الأزمات بسبب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية".

واوصل "بتلك الطريقة سنكمل الدوري في مستشفى قصر العيني بسبب هؤلاء".

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