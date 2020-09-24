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رياضة

بعد إعلان باتشيكو مديرا فنيا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالةً إلى جماهير النادي عقب إعلان تولي البرتغالي "باتشيكو" الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لـ باتريس كارتيرون.

وطالب مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، جماهير الفريق بمساندة الفريق ودعمه في الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن باتشيكو مدرب جيد للغاية، وسيحقق أحلام وآمال الجماهير. 

وأضاف مرتضى منصور، أن اختيار باتشيكو كان عقب تفكير ودراسة جيدة خاصةً في ظل خوض الفريق مباريات هامة في الفترة المقبلة أبرزها نصف منهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وكان مسئولو نادي الزمالك اتفقوا على وضع بند بأحقية النادي في فسخ التعاقد في حالة عدم التتويج ببطولة أفريقيا الموسم الحالي.

وكانت لجنة اختيار المدرب وضعت قائمة بالمرشحين ضمت كلًا من الأرجنتيني "كالديرون"، المدير الفني السابق للهلال السعودي، ومواطنه "خوان أنطونيو بيتزي"، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، والبلجيكي "هوجو بروس"، المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني، والبرتغالي "باتشيكو" المدير الفني الأسبق للزمالك، والإيطالي "باولو تراميزاني".

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