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رياضة

أحمد بلال: باتشيكو عاش أجواء الزمالك من قبل.. ومصر محطة المدربين الأجانب للخليج.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
مرتضى منصور وباتشيكو
مرتضى منصور وباتشيكو
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محمد رشاد
قال أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عاش أجواء الزمالك من قبل، إلا أن مهمته الجديدة صعبة للغاية.

وأضاف أحمد بلال، أثناء لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تغيير باتشيكو لطريقة اللعب التي اعتاد الزمالك على الظهور بها مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ليس سهلًا على الإطلاق، لذلك المهمة التي سيخوضها في غاية الصعوبة.

واستكمل حديثه، أن المدربين الذين يعملون في مصر، يضعون نصب أعينهم الانتقال إلى أحد أندية الخليج أو تدريب أحد المنتخبات بإفريقيا، بينما التتويج بدوري أبطال إفريقيا، قد يكون آخر رغباتهم، لا سيما وأن هناك مدربين لا يبحثون عن المجد في إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي مصر بنتيجة (3-0) في مباراة الجولة 29 في الدوري المصري الذي حسمه الأحمر في الأسبوع الماضي.

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