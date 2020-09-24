"الاهتمام مبيطلبش".. لميس سلامة: نحتاج لمن يشاركنا وقت الفرح والحزن

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن الإنسان لا يحتاج فى أى علاقة بينه وبين شخص آخر غير السؤال والود والاهتمام ، معلقة :" الاهتمام مبيطلبش يا جماعة " ، لافتة إلى أننا نحتاج إلى سؤال الآخرين علينا طوال الوقت .





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال تقديمها برنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد، أن السؤال والاهتمام ليس شرطًا أن يكون تحت مسمى العلاقات العاطفية .





وأشارت إلى أننا نحتاج من يشاركنا وقت الفرح والحزن ، منوهة إلى أن الاهتمام فى بعض المواقف شئ مهم جدًا ومطلوب مثل مياه الشرب ، قائلة :" الفنانة أصالة غنت أنا المهتمة بالتفاصيل " ، إذا بالتفاصيل في حياتك عندما تروى شخص معين تشعر بالراحة .





وتابعت أنه تم اختيارها فى الملتقى الإعلامي العربى المقام كل عام بالكويت ، ولأول مرة يقام " أون لاين " ، بسبب أزمة فيروس كورونا ، لافتة إلى أنه تم اختيارها لإدارة جلسة من جلسات الملتقى هذه السنة .





وأكدت أنها الاعلامية الوحيدة من مصر التى تم اختيارها فى هذا الملتقى ، الذي يقام فى دولة الكويت منذ عدة سنوات ، مشيرى إلى أن ملتقى الإعلام العربي يشمل نخبة من الإعلاميين الذين يديرون الجلسات ، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين.