بسبب وفرة الفائض وجنى المحصول الجديد... أسعار الأرز تنخفض 1000 جنيه للطن .. ورجال أعمال: المخزون يكفى 410 أيام

تراجعت أسعار الأرز فى السوق المحلى بقيمة تتراوح ما بين 500 الى 1000 جنيه للطن ، نظرا لوفرة في المعروض مع تراجع الطلب.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن اسعار الارز تراجعت خلال الفترة الماضية بقيمة تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه للطن، ليسجل طن الأرز الأبيض ما بين 5 آلاف و 5500 جنيه، مقارنة ب6000 جنيه وانخفض سعر طن أرز الشعير، إلى 3200، و3500 جنيه مقارنة ب 4000 جنيه للطن

واضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان السعر للمستهلك سوف يتراوح سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق بين 6 جنيهات و7.5 جنيه ، مرجعا تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من الأزر بالأسواق، تزامنا مع موسم حصاد المحصول الجديد ، ويتم حصاد المحصول الجديد من الأزر منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر

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ومن جانبه قال مصطفى النجاري إن وفرة المحصول الجديد الذى يتم جنيه منذ اغسطس الماضي ويستمر حتى أكتوبر المقبل ، علاوة على وجود فائض فى الانتاج من الموسم الماضي وتوافر المخزون أدى إلى تراجع أسعار الأرز فى السوق المحلى

وأضاف النجاري فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن وزارة التموين، لديها مخزون منذ 1 سبتمبر يكفيها 137 يوما أي 4.6 شهر ، لافتا الى أن القطاع الخاص -أي الشركات الأرز المعبأ والسائب- يمتلك مخزونا من الأرز المضروب والشعير، يكفي 13.7 شهر أي 410 أيام.

وأرجع النجاري وفرة المخزون، إلى دخول أصناف جديدة لا تستخدم كميات مياه كبيرة وذات إنتاجية عالية، مشيرا الى انه يتراوح سعر كيلو الأرز البلدي المعبأ العادي، بالأسواق بين 7.5 جنيه و9 جنيهات للكيلو، باختلاف الأنواع والشركات، ويتراوح سعر الأرز البلدي الفاخر، بين 11 و14 جنيهًا بالأسواق.

وأشار النجاري، إلى أن اسعار الارز انخفضت خلال الموسم الجاري بنسبة 15% مقارنة بأسعار الموسم الماضي.