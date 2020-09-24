عبلة الهواري وطارق رضوان يقودان القائمة الوطنية في سوهاج

ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة سوهاج التابعة لقطاع جنوب وشمال ووسط الصعيد النائب طارق عبد الحميد رضوان مركز دار السلام، والنائبة عبلة الهواري.





كما ضمت القائمة: أحمد نشأت منصور مركز سوهاج، إلهامي البارودي مركز جرجا، سامي فتحي سوس مركز المراغة، رشاد محمود عبد الغني مركز المنشأة، ، عمرو عماد مركز طهطا، ابراهيم خليفة مركز جهينة، مروة ميشيل مركز طهطا، غادة الضبع مركز سوهاج، الفت المزلاوي مركز سوهاج، رانيا حشمت ابو الخير مركز البلينا"



