عبلة الهواري وطارق رضوان يقودان القائمة الوطنية في سوهاج

ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة سوهاج التابعة لقطاع جنوب وشمال ووسط الصعيد النائب طارق عبد الحميد رضوان مركز دار السلام، والنائبة عبلة الهواري.
كما ضمت القائمة: أحمد نشأت منصور مركز سوهاج، إلهامي البارودي مركز جرجا، سامي فتحي سوس مركز المراغة، رشاد محمود عبد الغني مركز المنشأة، ، عمرو عماد مركز طهطا، ابراهيم خليفة مركز جهينة، مروة ميشيل مركز طهطا، غادة الضبع مركز سوهاج، الفت المزلاوي مركز سوهاج، رانيا حشمت ابو الخير مركز البلينا"
ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.