للحصول علي إذن الدفع و كود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. اتبع هذه الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2020 بموجب إذن دفع يطبع من علي الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778).

حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري علي الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتي يتم حضور الطالب إلي المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلي مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات ، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشيًا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





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وأوضحت الووزارة الخطوات الواجب إتباعها للحصول علي إذن الدفع و كود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط علي مفتاح التالي.





2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) و تسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح علي التالي.





3- تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي





4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلي رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلي الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط علي مراجعة وتأكيد الطلب.





5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب و الذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب و يتم إرساله علي المحمول في رسالة نصية قصيرة .





6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب و رقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.





7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع و الموجه إلي البريد و يحتوي رقم الحساب “” و اسم الخدمة المطلوبة " مقابل الدليل الالكتروني لخدمات التنسيق "يراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل و عليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة و إيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.





8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع ، يترقب بالطالب رسالة علي الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة ب ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول علي الموقع الإلكتروني و تسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته و رغباته و حجز موعد من للحضور الي مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب إختيار " الاستعلام عن رقم الدخول و إعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع

10- •وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

11- •ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة .