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أخبار البلد

لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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محمد هانى - عمرو سيد - ابراهيم قنديل - كيرلس صلاح
توافد المئات من العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون، وأصدقاء ومحبي الراحل محمد فريد خميس، أمام مسجده بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، لأداء صلاة الجنازة على الفقيد، والذي وافته المنية عصر يوم السبت الماضي، ويعقبها تشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي، وبحسب ما أعلنت مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد .

جدير بالذكر ان فريد رحل يوم السبت الماضي، وكان من رجال الأعمال البارزين وشغل منصب رئيس اتحاد المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون عملاق صناعة النسيج في الشرق الأوسط.

ونعى اتحاد جمعيات المستثمرين في بيان رئيسه الذى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال “فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، بعدَ صراع مع المرض”.
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
لأداء صلاة الجنازة..المئات ينتظرون جثمان محمد فريد خميس أمام مسجد النساجون الشرقيون .. فيديووصور
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