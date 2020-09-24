هل يتعمد حمو بيكا نشر فيديوهاته المضحكة على السوشيال ميديا.. عمر كمال يكشف الحقيقة

أكد المغني الشاب عمر كمال خلال ندوته بموقع صدى البلد أن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يتعمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الافيه الذي يقوله لو جيد من الممكن أن يصوره للجمهور. أنأن





وكان مطرب المهرجانات عمر كمال نشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وطمأن عمر كمال ، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.





وعلق عمر كمال: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".



