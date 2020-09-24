مندوب مصر بالأمم المتحدة: خطاب السيسي تناول جميع القضايا الإقليمية والدولية.. فيديو

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أن القادة والرؤساء تحدثوا في كلمتهم في الأمم المتحدة، عن أهم اولويات بلادهم سواء على المستوى الدولى والاقليمي، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول جميع المحاور والقضايا الاقليمية والدولية والتحديات التى تواجهها مصر.





وأضاف ادريس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن سدد النهضة قضية هامة لمصر وكان من الطبيعى ان يتم طرح الرؤية المصرية، مشيرا إلى اننا نتعامل مع مصالحنا الوطنية فنحن لا نجور على مصالح أحد ولا نقبل أن يجور أحد على مصالحنا.





وتابع مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، أنه تم الحديث عن حل أساسي للقضية الليبية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تشابك الموقف إلا أن الموقف المصري يبحث عن السلام من أجل الشعب الليبي.





ولفت إدريس إلى أن قضية الاصلاح للامم المتحدة قضية مستمرة وتم طرحها من سنوات وعقود عديدة وهى مستمرة ومتجددة وتواجه بكل مرحلة مستجدات وتحديات جديدة.



