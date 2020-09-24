من الجيم.. أحمد حسن يستعرض لياقته البدنية.. شاهد

نشر الكابتن أحمد حسن لاعب النادي الأهلي السابق فيديو جديدا له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من داخل الجيم.





وظهر احمد حسن بالفيديو وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية وعلق قائلا "تحدي جديد ضد ابو النجا عاش".









وظهر أحمد حسن فى الصور بصحبة النجوم أمير كرارة وكريم فهمى ومحمد زيدان ومحمد شوقى .









وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب الاهتمام إعلاميا باللاعبين المحترفين خارج مصر، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.



